Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев наградил первого вице-премьера Игоря Шувалова и вице-премьера — руководителя аппарата правительства Сергея Приходько медалями Столыпина I степени. Соответствующие распоряжения опубликованы на официальном портале правовой информации в пятницу.

«За заслуги в решении стратегических задач социально-экономического развития страны и многолетний добросовестный труд наградить медалью Столыпина П. А. I степени первого заместителя председателя правительства Российской Федерации Шувалова Игоря Ивановича», — говорится в документе.

Приходько награжден медалью за «большой вклад в решение стратегических задач социально-экономического развития страны и обеспечение деятельности правительства».