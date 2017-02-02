Решение ЦБ не менять ставку в 10% и сигнал о сохранении умеренно жесткой политики были ожидаемыми и позволят достичь таргета по инфляции в 4% по итогам 2017 года, считают в Минэкономразвития РФ.



«Это ожидаемое решение, которое позволит достичь инфляции в 4% по итогам 2017 года. Важно снизить показатель инфляционных ожиданий, чтобы экономические субъекты поверили, что этот показатель всерьез и надолго», — заявили в министерстве.

Необходимые структурные изменения для ускорения темпов роста экономики будут предусмотрены комплексным планом действий по обеспечению устойчивого экономического развития на 2017—2025 годы, добавили в ведомстве.

Банк России в пятницу сохранил ключевую ставку на уровне 10% годовых, что полностью совпало с ожиданиями аналитиков. Это заседание совета директоров ЦБ по вопросам процентной политики было первым в текущем году.

