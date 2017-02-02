Российский союз автостраховщиков (РСА) заблокировал порядка десяти нелегальных мошеннических сайтов по продаже электронных полисов ОСАГО.

Как сообщил президент РСА Игорь Юргенс, в том числе мошенники «клонировали» и сам сайт РСА — в доменном имени официальное название было подменено похожим написанием: вместо autoins — autolns, где i заменена на I, весь контент и внешний вид сайта при этом полностью дублировали сайт РСА.

«Мошенники не успели воспользоваться разработкой, поскольку в тот же день РСА этот сайт заблокировал. Вероятно, целью создания этого клона являлась идея подмены ссылок публикуемых на официальном сайте РСА официальных адресов продажи электронных полисов ОСАГО на фальшивые», — отметил Юргенс.

Он добавил, что также РСА заблокировал порядка десятка сайтов-клонов крупных страховщиков либо «посредников», в ряде случаев автовладельцы успели попасться на уловки мошенников; по данным фактам работу ведут правоохранительные органы. В первую очередь мошенники пытаются подделывать сайты известных для страхователей брендов, название которых ни у кого не вызывает сомнений.

«РЕСО-Гарантия» предупреждает об опасности мошеннических сайтов-клонов страховщиков СК «РЕСО-Гарантия» предупреждает, что в Интернете появились мошеннические сайты-клоны страховщиков, предоставляющие услуги по «продаже» электронных полисов ОСАГО.

При этом президент РСА отмечает возрастающий спрос на электронные полисы ОСАГО: с начала года число таких проданных полисов перешагнуло планку в 200 тыс. штук, тогда как за весь прошлый год показатель продаж составил 330 тыс. полисов. В последние недели каждый десятый полис ОСАГО продается онлайн, в этой связи глава объединения призвал автомобилистов к бдительности при покупке страховки.

Юргенс напомнил, что список официальных сайтов компаний, осуществляющих продажу е-ОСАГО, опубликован на сайте РСА. Купить электронный полис можно только напрямую у страховщика, продажа любыми посредниками запрещена законодательно, подчеркнул он.



Глава союза также призвал проверять действительность полиса на сайте РСА: этот сервис разработан специально для потребителей и ГИБДД.