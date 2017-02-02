Агентство по страхованию вкладов завершает работу по восстановлению уничтоженной официальной учетной информации об открытых счетах (вкладах) Арксбанка, сообщили порталу Банки.ру в АСВ.



«Агентство завершает работу по восстановлению уничтоженной официальной учетной информации об открытых счетах граждан и внесению изменений в реестр обязательств банка перед вкладчиками во внесудебном порядке и с учетом представленных вкладчиками подтверждающих документов», — рассказали в АСВ.

Кроме того, при восстановлении базы были учтены обнаруженные временной администрацией отдельные данные внесистемного учета «забалансовых» вкладов.

В АСВ подчеркнули, что в Арксбанке в течение длительного времени принимали средства вкладчиков без отражения обязательств перед ними в бухгалтерском учете и официальной отчетности. В последующем эти деньги были похищены.

По состоянию на 27 января 2017 года в АСВ зарегистрированы заявления 39 184 вкладчиков. По 38 683 вкладчикам после проведения необходимых в таком случае проверок агентством уже приняты положительные решения о внесении изменений в реестр на полную сумму заявленных требований в общем размере 34,99 млрд рублей.

«Учитывая, что указанная работа проводится индивидуально по каждому обращению, а также вышеуказанное количество обращений, реализация агентством мер по восстановлению прав вкладчиков на получение страхового возмещения требовала существенного времени и задействования всех имевшихся ресурсов. АСВ предполагает завершить рассмотрение основной массы обращений в ближайшее время», — рассказали в АСВ.

Ранее вкладчики Арксбанка, которые не нашли себя в реестре, жаловались на то, что их заявления не рассматриваются, они не могут получить страховые выплаты. Инициативная группа вкладчиков обращалась в Центробанк и Госдуму.