АктивКапитал Банк приступил к эмиссии дебетовых карт платежной системы «Мир» с тарифным планом «Стандарт», «Доходная» и «Пенсионная».
Карты выпускаются бесплатно. Ежегодная стоимость обслуживания дебетовых карт «Стандарт» и «Доходная» составляет 500 рублей. Плата за обслуживание карты «Пенсионная» не взимается. Услуга СМС-информирования предоставляется бесплатно.
Комиссия за снятие наличных в банкоматах и кассах банка, банков-партнеров, а также в банкоматах других банков не взимается. За снятие в кассах других кредитных организаций комиссия составит 1,5% от суммы, минимум 100 рублей.
«Стоит отметить, что по картам предусмотрено начисление процентов на остаток собственных средств на картсчете. Так, по «Доходной» карте размер начислений составит 4% годовых — от 10 тысяч рублей, 5% годовых — от 50 тысяч рублей, 6% годовых — при наличии ежедневного неснижаемого остатка от 100 тысяч рублей, в остальных случаях — 0,01% годовых. По «Пенсионной» карте — 7,5% годовых вне зависимости от суммы положительного остатка на счете. По тарифу «Стандарт» тоже возможно получение дохода в размере 4% годовых при условии ежедневного неснижаемого остатка в 100 тысяч рублей в течение календарного месяца, в остальных случаях — 0,01% годовых», — отмечает эксперт по банковским продуктам портала Банки.ру Екатерина Булычева.
ПАО «АктивКапитал Банк» — средний по размерам активов региональный банк, созданный в Самаре, в 1994 году. На данный момент банк сконцентрирован на кредитовании преимущественно коммерческих предприятий, развивает и «розницу» — вклады населения формируют значительную часть ресурсов.
На текущий момент, согласно раскрываемым данным, акционерами банка выступают председатель правления Григорий Оганесян (58,31% — напрямую и через ООО «Лира»), его мать Галина Оганесян (4,03%) и супруга Татьяна Оганесян (3,46%), председатель совета директоров банка Алексей Леушкин (20,19%), Надежда Кузьмина (10,81% через ООО «Волга») и Максим Комарцев (3,21% через ООО «Акварель»).
По данным Банки.ру, на 1 января 2017 года нетто-активы банка — 28,84 млрд рублей (133-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 4,17 млрд, кредитный портфель — 21,69 млрд, обязательства перед населением — 20,70 млрд.