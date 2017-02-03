АктивКапитал Банк приступил к эмиссии дебетовых карт платежной системы «Мир» с тарифным планом «Стандарт», «Доходная» и «Пенсионная».



Карты выпускаются бесплатно. Ежегодная стоимость обслуживания дебетовых карт «Стандарт» и «Доходная» составляет 500 рублей. Плата за обслуживание карты «Пенсионная» не взимается. Услуга СМС-информирования предоставляется бесплатно.

Комиссия за снятие наличных в банкоматах и кассах банка, банков-партнеров, а также в банкоматах других банков не взимается. За снятие в кассах других кредитных организаций комиссия составит 1,5% от суммы, минимум 100 рублей.

«Стоит отметить, что по картам предусмотрено начисление процентов на остаток собственных средств на картсчете. Так, по «Доходной» карте размер начислений составит 4% годовых — от 10 тысяч рублей, 5% годовых — от 50 тысяч рублей, 6% годовых — при наличии ежедневного неснижаемого остатка от 100 тысяч рублей, в остальных случаях — 0,01% годовых. По «Пенсионной» карте — 7,5% годовых вне зависимости от суммы положительного остатка на счете. По тарифу «Стандарт» тоже возможно получение дохода в размере 4% годовых при условии ежедневного неснижаемого остатка в 100 тысяч рублей в течение календарного месяца, в остальных случаях — 0,01% годовых», — отмечает эксперт по банковским продуктам портала Банки.ру Екатерина Булычева.