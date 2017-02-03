Все средства, ошибочно списанные на днях со счетов клиентов Промсвязьбанка, будут возвращены в пятницу. Об этом сообщили в пресс-службе банка.

«Фактически все будет возвращено сегодня», — пообещали в банке, добавив, что «возвраты уже приходят».



Ранее в Банки.ру стали поступать жалобы на финучреждение. Клиенты сообщали о двойном списании средств по картам Промсвязьбанка. Банк объяснил, что подобные списания со счетов некоторых клиентов в понедельник произошли из-за сбоя в международной платежной системе.

​Промсвязьбанк: двойные списания со счетов клиентов произошли из-за сбоя в международной платежной системе Промсвязьбанк объяснил, что двойные списания со счетов некоторых клиентов в понедельник произошли из-за сбоя в международной платежной системе.