Все средства, ошибочно списанные на днях со счетов клиентов Промсвязьбанка, будут возвращены в пятницу. Об этом сообщили в пресс-службе банка.
«Фактически все будет возвращено сегодня», — пообещали в банке, добавив, что «возвраты уже приходят».
Ранее в Банки.ру стали поступать жалобы на финучреждение. Клиенты сообщали о двойном списании средств по картам Промсвязьбанка. Банк объяснил, что подобные списания со счетов некоторых клиентов в понедельник произошли из-за сбоя в международной платежной системе.
Промсвязьбанк объяснил, что двойные списания со счетов некоторых клиентов в понедельник произошли из-за сбоя в международной платежной системе.
ПАО «Промсвязьбанк» — крупный универсальный банк с развитой сетью подразделений. Ключевые направления работы — кредитование и обслуживание счетов корпоративных клиентов. С 2005 года банк развивает розничный бизнес. Кроме того, в сферу интересов кредитной организации входит работа на межбанковском и валютном рынках, на рынке ценных бумаг. С июля 2015 года выступает санатором Автовазбанка (ПАО «АВБ»).
Основными владельцами Промсвязьбанка являются братья Алексей и Дмитрий Ананьевы, контролирующие в равных долях 50,03% акций через «Промсвязь Капитал Б. В.». Акционерами банка выступают также Европейский банк реконструкции и развития (11,75%), экс-сенатор Виктор Пичугов (10%), ОАО «НПФ «Будущее» (10%; бывш. ОАО «НПФ «Благосостояние ОПС», конечный бенефициар — Борис Минц), ЗАО «НПФ «Европейский пенсионный фонд» (4,91%), ЗАО «НПФ «Доверие» (3,81%), Наталья Богданова (2,74% через ЗПИФ долгосрочных прямых инвестиций «Вектор развития»), ЗАО «НПФ «Регионфонд» (1,28%), бывшие владельцы ПАО «Первобанк» Леонид Михельсон (2,57%) и Леонид Симановский (0,71%). В числе миноритарных бенефициаров — владелец ПАО «Бинбанк» Микаил Шишханов, его советник Михаил Евлоев, Саит-Салам Гуцериев, Саид Гуцериев, Олег и Алексей Булавины.
По данным Банки.ру, на 1 января 2017 года нетто-активы банка — 1 327,41 млрд рублей (10-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 152,68 млрд, кредитный портфель — 727,20 млрд, обязательства перед населением — 384,62 млрд.