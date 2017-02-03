Годовая инфляция в ОЭСР выросла до 1,8% в декабре 2016 года с 1,5% в ноябре, следует из материалов организации, передает собкор Банки.ру в Брюсселе.

Рост был в основном обусловлен динамикой цен на энергоносители, которые увеличились на 3,3%, — самый высокий показатель с мая 2014 года. Цены на продукты питания выросли на 0,2% по сравнению с 0,0% в ноябре.



С исключением продуктов питания и энергоносителей годовая инфляция незначительно поднялась — до 1,8% по сравнению с 1,7% в ноябре.

В ЕС уровень инфляции, по данным ОЭСР, вырос вдвое — до 1,2% в декабре с 0,6% в ноябре. В зоне евро инфляция ускорилась с 0,6% до 1,1% в декабре прошлого года.

В России годовая инфляция в декабре сократилась до 5,4% с 5,7% в ноябре 2016 года. В США инфляция выросла до 2,1% в декабре с 1,7% в ноябре.