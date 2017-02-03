Заявленные Минфином планы по покупке валюты на уровне 6,3 млрд рублей ежедневно не приведут к ослаблению рубля в краткосрочной перспективе, но в дальнейшем выведут курс на более комфортный для импортозамещения и экспортеров уровень. Такое мнение высказали опрошенные Банки.ру эксперты.



По словам аналитика группы компаний «Финам» Богдана Зварича, для ослабления национальной валюты необходимы более существенные интервенции.

«Тот ежедневный объем, который предполагается, не сможет противостоять укреплению рубля, которое будет происходить в случае дальнейшего роста цен на нефть. Если брать ориентировочный средний объем торгов долларом на Московской бирже с расчетами «завтра», то он составляет порядка 3 миллиардов долларов в день, объем же покупок составит всего 100 миллионов, то есть порядка 3,3% от среднедневного объема. На мой взгляд, заявления о покупке валюты произвели больший эффект, нежели смогут произвести сами покупки», — говорит эксперт.

Вице-президент IFC Financial Center Станислав Вернер считает, что если учесть складывающуюся ситуацию на рынке энергоносителей, где, вопреки признакам оживления сланцевой индустрии в США, цены на нефть в ближайшей перспективе могут обновить максимумы в этом году.

«По этой причине можно допускать, что в течение февраля мы еще увидим новые рекорды рубля, прежде чем изменение тренда на нефтяном рынке ослабит привлекательность рублевых активов, а под аккомпанемент влияния покупок Минфина иностранные инвесторы не начнут фиксировать прибыль, что приведет к изменению тренда и на внутреннем валютном рынке. Действия Минфина фактически вначале умерят энтузиазм последней волны пытающихся заработать на рубле, а в дальнейшем выведут курс рубля на более комфортный для импортозамещения и экспортеров уровень, что в целом окажет позитивный макроэкономический эффект», — прогнозирует эксперт.

Минфин в пятницу, 3 февраля, сообщил, что отклонение нефтегазовых доходов федерального бюджета от месячной оценки, соответствующей федеральному закону о федеральном бюджете на 2017—2019 годы, в феврале 2017-го прогнозируется в размере плюс 113,1 млрд рублей. «Средства в указанном объеме будут направлены на покупку иностранной валюты на внутреннем валютном рынке в период с 7 февраля по 6 марта 2017 года. Соответственно, ежедневный объем покупки иностранной валюты составит в эквиваленте 6,3 млрд рублей», — говорится в сообщении Минфина.