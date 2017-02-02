Депутаты нидерландского парламента отклонили запрос граждан, касающийся участия страны в еврозоне, передает европейский собкор Банки.ру.

Более 45 тыс. жителей Нидерландов подписали петицию, заявив, что от них были скрыты риски введения евро, а также требуя допросить бывших премьер-министров Вима Кока и Рууда Любберса и бывшего министра финансов Геррита Залма для получения объяснений относительно причин решения о вступлении страны в валютный союз.

Депутаты, представляющие большинство в нижней палате голландского парламента, отклонили запрос, заявив, что решение о введении евро «было принято демократическим путем» и с большим количеством общественных дискуссий.

Партия «Форум по вопросам демократии», которая выступает против голландского членства в ЕС и еврозоне, настаивает, что в 1990-е годы, когда европейская валюта была введена, не было дискуссий о дополнительных затратах, которые будут связаны с этим.



«Мы потеряли экономический рост, мы потеряли демократический контроль. Это огромная драма. Если они (голландские политические лидеры) в то время знали, что это произойдет, то они лгали нам», — сказал лидер партии Тьерри Боде.

