За 2016 год чистая прибыль итальянского банка Intesa Sanpaolo увеличилась на 13,6% и составила 3,1 млрд евро, следует из материалов кредитной организации.



Выручка за отчетный период достигла 16,93 млрд евро, что на 1,5% меньше, чем годом ранее (17,18 млрд).

Чистая прибыль банка в IV квартале составила 776 млн евро против 628 млн по итогам III квартала. По сравнению с IV кварталом 2015 года прибыль Intesa выросла в 60 раз (тогда банк получил 13 млн евро).

Выручка Intesa Sanpaolo за IV квартал выросла на 4,5% год к году и на 0,8% по сравнению с III кварталом, составив 4,172 млрд евро.