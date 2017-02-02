Страны Евросоюза направили письмо в 92 юрисдикции с предупреждением о том, что они будут изучаться на предмет включения в готовящийся черный список налоговых убежищ. Согласно данным издания EUobserver, список стран пока не является общедоступным, так как в значительной степени составлен на основе предварительных исследований, проведенных Европейской комиссией осенью 2016 года, передает собкор Банки.ру в Брюсселе.

По информации издания, в предварительный список включены Канада, Бермудские острова, Израиль и Соединенные Штаты. Развивающиеся страны с важными финансовыми центрами, такие как Маврикий, вероятно, вошли в список, в том числе некоторые британские владения, такие как Джерси, Гернси и остров Мэн.

В письме сообщается, что это лишь первый контакт, и он не означает, что все 92 страны будут представлены в окончательном списке. Выбор юрисдикций был основан на множестве объективных показателей, таких как прочность экономических связей с ЕС, финансовая деятельность и факторы стабильности.

Ожидалось, что новый черный список будет опубликован в октябре 2016 года, но публикация была перенесена на 2017 год. Европарламент просил Еврокомиссию включить в него страны, подозреваемые в отмывании денег и финансировании терроризма.

Для того чтобы не попасть в этот список, странам и юрисдикциям придется соответствовать международным стандартам прозрачности, принять меры по справедливому налогообложению и реализовать глобальный план ОЭСР против уклонения от уплаты налогов.

Список является частью мер ЕС против уклонения от уплаты налогов со стороны компаний и богатых людей. В настоящее время страны ЕС имеют свои национальные черные списки налоговых убежищ, которые различаются между собой. Кроме того, страны самостоятельно принимают решение о наложении ограничительных мер на такие гавани.