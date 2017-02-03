Прокуратура Омской области направила в суд уголовное дело в отношении участницы преступного сообщества, которому приписывают незаконную банковскую деятельность на сумму более 9 млрд рублей. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Первый заместитель прокурора Омской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 30-летней Елены Зыряновой, работавшей бухгалтером в ООО «Омский бухгалтер». Органами предварительного расследования она обвиняется в участии в преступном сообществе, созданном для совершения тяжких преступлений, и в незаконной банковской деятельности.

По мнению следствия, в период с 2008 по 2014 год Зырянова с целью обогащения приняла участие в преступном сообществе под руководством Станислава Мацелевича. Указанные лица, а также еще девять граждан осуществляли незаконную банковскую деятельность, используя подконтрольные банки и фиктивные фирмы, через которые обналичивали денежные средства. За проводимые операции взималась комиссия в размере не менее 3,5% от каждой перечисленной суммы.

За время деятельности преступного сообщества объем незаконных банковских операций превысил 9,216 млрд рублей, что позволило преступникам получить свыше 322 млн рублей дохода, указывают правоохранители.

Как уточняется в сообщении, суд по ходатайству следственных органов первоначально избрал Зыряновой меру пресечения в виде заключения под стражу. Вину в совершении преступления она признала полностью, заключив с Прокуратурой Омской области досудебное соглашение о сотрудничестве. В связи с этим указанная мера пресечения была изменена на не связанную с лишением свободы, уголовное дело выделено в отдельное производство, так же как и в отношении другого бывшего бухгалтера ООО «Омский бухгалтер» — Екатерины Бунаковой. Уголовное дело в отношении последней уже рассматривается судом.



В настоящее время уголовное дело в отношении Елены Зыряновой направлено в Центральный районный суд Омска для рассмотрения по существу.