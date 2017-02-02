ББР Банк предложил «Доходную карту» с начислением до 6% годовых на остаток. Размер начисляемых процентов зависит от категории карты, величины среднемесячного остатка и суммы покупок по карте в расчетном месяце.
Так, по карте MasterCard Standard проценты начисляются по ставке 2% годовых при среднемесячном остатке от 30 тыс. до 150 тыс. рублей и по ставке 2,5% годовых при остатке от 150 тыс. до 500 тыс. рублей. Проценты по «золотой» карте составляют 2,5% годовых при среднемесячном остатке 150—500 (включительно) тыс. рублей и 3% годовых при остатке от 500 тыс. до 1 млн рублей.
Если в течение расчетного периода клиент совершал покупки на сумму от 20 тыс. рублей, то указанные ставки удваиваются банком. Таким образом, максимальная доходность карты Gold может составить 6% годовых при выполнении заданных условий.
Стоимость обслуживания классической и «золотой» карт составляет 75 и 225 рублей в месяц соответственно. «Банк предусмотрел возможность бесплатного обслуживания, если клиентом поддерживаются среднемесячные остатки по счетам на уровне 50 тысяч и 150 тысяч рублей по картам Standard и Gold соответственно», — добавляет эксперт по банковским картам Банки.ру Екатерина Марцукова.
АО «ББР Банк» — относительно небольшой по размеру активов московский кредитный институт. Финучреждение ориентировано преимущественно на обслуживание корпоративных клиентов и кредитование малого и среднего бизнеса, располагает довольно активной и стабильной клиентской базой. Важнейший источник фондирования — вклады физлиц, а также средства обслуживаемых компаний и предприятий. Сеть продаж относительно небольшая, но представлена подразделениями в крупных российских городах.
Основные акционеры финучреждения — граждане РФ, члены совета директоров Дмитрий Швецов (34%), Денис Гордеев (33%) и Дмитрий Гордович (30%). На долю акционеров-миноритариев приходится 3%. Бизнесмен из Санкт-Петербурга, Дмитрий Гордович упоминается в СМИ как один из людей, имевших отношение к созданию ООО «Скартел» и управлению компанией (предоставляет телекоммуникационные услуги под брендом Yota, на текущий момент принадлежит «МегаФону»). Дмитрий Швецов в настоящее время возглавляет совет директоров и департамент развития сети ББР Банка.
По данным Банки.ру, на 1 января 2017 года нетто-активы банка — 52,20 млрд рублей (98-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 5,52 млрд, кредитный портфель — 37,82 млрд, обязательства перед населением — 26,13 млрд.