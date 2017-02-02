ББР Банк предложил «Доходную карту» с начислением до 6% годовых на остаток. Размер начисляемых процентов зависит от категории карты, величины среднемесячного остатка и суммы покупок по карте в расчетном месяце.



Так, по карте MasterCard Standard проценты начисляются по ставке 2% годовых при среднемесячном остатке от 30 тыс. до 150 тыс. рублей и по ставке 2,5% годовых при остатке от 150 тыс. до 500 тыс. рублей. Проценты по «золотой» карте составляют 2,5% годовых при среднемесячном остатке 150—500 (включительно) тыс. рублей и 3% годовых при остатке от 500 тыс. до 1 млн рублей.

Если в течение расчетного периода клиент совершал покупки на сумму от 20 тыс. рублей, то указанные ставки удваиваются банком. Таким образом, максимальная доходность карты Gold может составить 6% годовых при выполнении заданных условий.

Стоимость обслуживания классической и «золотой» карт составляет 75 и 225 рублей в месяц соответственно. «Банк предусмотрел возможность бесплатного обслуживания, если клиентом поддерживаются среднемесячные остатки по счетам на уровне 50 тысяч и 150 тысяч рублей по картам Standard и Gold соответственно», — добавляет эксперт по банковским картам Банки.ру Екатерина Марцукова.