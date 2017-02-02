Имущество основателя группы «Джей Эф Си» Владимира Кехмана выставлено на торги. Об этом сообщается на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве.



В частности, на аукцион выставлены «запонки из металла белого цвета». Следующий лот — икона с образом Николая Чудотворца в металлическом окладе (размер 32 на 27 см).

Также на торги выставлены право требования к ЗАО «Группа Джей Эф Си» номинальной стоимостью 86 млн 107 тыс. 306,41 рубля, право требования к ЗАО «Бонанза Интернэшнл» номинальной стоимостью 14 млн 231 тыс. 217,97 рубля.

Кроме того, последним лотом значится портрет самого Кехмана, автор картины — Джиоева (размер 63 на 58 см).

В сентябре 2015 года Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области признал группу «Джей Эф Си» банкротом. Кехман выкупил часть долгов компании и сам стал ее кредитором. Общий объем долга, который подтвердил суд, составляет около 18 млрд рублей. В числе банков-кредиторов значатся Сбербанк и Банк Москвы.