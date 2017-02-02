Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») понизило рейтинг кредитоспособности красноярского банка «Енисей» до уровня «C+» и сохранило «негативный» прогноз по рейтингу. Ранее у банка действовал рейтинг «B+».

Как поясняется, ключевым фактором, обусловившим понижение рейтинговой оценки банка, стало нарушение его операционной деятельности (25 января ЦБ ввел запрет на проведение операций по счетам и вкладам в «Енисее»; 31 января банк ввел ограничения на выдачу средств вкладчикам). «Агентство оценивает как высокий риск дефолта по обязательствам банка, что обусловливает «негативный» прогноз по рейтингу», — говорится в релизе.

Суд отказался приостановить предписание ЦБ в отношении банка «Енисей» Банк «Енисей», который добивается признания недействительным предписания ЦБ, получил в суде первый отказ по делу. Арбитражный суд Красноярского края на этой неделе отказал в удовлетворении ходатайства банка о принятии обеспечительных мер, сообщает в пятницу красноярский портал «Финансист».