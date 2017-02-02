Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») понизило рейтинг кредитоспособности красноярского банка «Енисей» до уровня «C+» и сохранило «негативный» прогноз по рейтингу. Ранее у банка действовал рейтинг «B+».
Как поясняется, ключевым фактором, обусловившим понижение рейтинговой оценки банка, стало нарушение его операционной деятельности (25 января ЦБ ввел запрет на проведение операций по счетам и вкладам в «Енисее»; 31 января банк ввел ограничения на выдачу средств вкладчикам). «Агентство оценивает как высокий риск дефолта по обязательствам банка, что обусловливает «негативный» прогноз по рейтингу», — говорится в релизе.
Банк «Енисей», который добивается признания недействительным предписания ЦБ, получил в суде первый отказ по делу. Арбитражный суд Красноярского края на этой неделе отказал в удовлетворении ходатайства банка о принятии обеспечительных мер, сообщает в пятницу красноярский портал «Финансист».
На текущий момент конечными бенефициарами кредитной организации являются Геннадий Витько, Анна Панова, Анна Кириллова (по 10,01%), Андрей Брежнев (9,99%), Екатерина Пономарева (9,96%), председатель совета директоров Иван Озеров (9,38%), Алексей Мосевнин (9,10%), Егор Сокоренко (9,01%); Василий Шмыков и Евгений Федосов совместно владеют 8,97% акций общества, Сергей Васильев — 5%, Геннадий Лаунер — 2%, Наталья Коробейникова — 1,91%, Константин и Елена Бейрит — по 1,5%. На миноритариев приходится 1,64%.
По данным Банки.ру, на 1 января 2017 года нетто-активы банка — 8,34 млрд рублей (238-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 1,88 млрд, кредитный портфель — 2,18 млрд, обязательства перед населением — 3,20 млрд.