Компания «МегаФон» стала официальным поставщиком телекоммуникационной инфраструктуры и дополнительных услуг для обеспечения высокого качества связи на всех мероприятиях Кубка конфедераций — 2017 и чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом говорится в пресс-релизе оператора.

Отмечается, что сумма договора составила 4,25 млрд рублей.

«В рамках договора с компанией «Национальный центр информатизации» «МегаФон» обеспечит строительство, подготовку и эксплуатацию всей технической телекоммуникационной инфраструктуры на всех объектах, где будут проводиться спортивные мероприятия международного значения (Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Сочи и Екатеринбург). «МегаФон» развернет сеть на площади всех стадионов, обеспечит стабильную связь на тренировочных базах, в 400 гостиницах, офисах оргкомитета и ЦОД», — подчеркивается в сообщении.

Оказание услуг по предоставлению инфраструктуры должно быть завершено до конца ноября 2018 года. По окончании договора компания планирует использовать созданную инфраструктуру для повышения качества связи и создания более комфортных условий для общения внутри сети.