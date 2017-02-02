В Пермском крае один из участников преступной группы осужден за хищение у банков и граждан более чем 11,5 млн рублей, сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.

Ленинский районный суд Перми вынес приговор по уголовному делу в отношении жителя города Сергея Кочерги, признав его виновным по статьям о покушении на мошенничество в составе организованной группы в особо крупном размере, о мошенничестве в составе организованной группы в особо крупном размере, повлекшем лишение права гражданина на жилое помещение, а также о краже в составе группы лиц по предварительному сговору с причинением значительного ущерба гражданину.

Установлено, что Кочерга вступил в сговор со своим знакомым и в период с октября 2013 года по август 2014-го с целью обогащения они совершили хищение денежных средств, принадлежащих гражданам и банкам.

Сообщники согласно разработанному плану получали по поддельным документам на реально существующих лиц кредиты в различных банках Перми, не намереваясь выполнять кредитные обязательства. Людей, чьими документами они воспользовались, мужчины подыскивали из числа лиц, ведущих асоциальный образ жизни, а также в ряде случаев находили паспортные данные в различных социальных сетях.

Кочергой и его соучастником было похищено более 7 млн рублей.

Кроме того, они совершили продажу квартиры, используя поддельные документы на имя собственника, чем причинили обманутому покупателю материальный ущерб на сумму более 4,3 млн рублей. При этом преступники похитили находившееся в квартире имущество стоимостью более 220 тыс. рублей.

В результате 17 банковским организациям и трем гражданам был причинен ущерб на общую сумму 11,5 млн рублей.

Суд дал Кочерге семь лет лишения свободы со штрафом в 1 млн рублей, также удовлетворены иски потерпевших о взыскании материального вреда. Отбывать наказание фигурант будет в колонии общего режима.



Уголовное дело в отношении соучастника преступления выделено в отдельное производство, расследование по нему продолжается.