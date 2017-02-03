Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») понизило рейтинг кредитоспособности тюменского Запсибкомбанка до «A+(II)». По рейтингу сохранен «стабильный» прогноз. Ранее у банка действовал рейтинг на уровне «A+(I)».

Как отмечается в релизе агентства, к ключевым факторам, оказавшим положительное влияние на рейтинговую оценку, отнесены приемлемый уровень достаточности капитала банка (Н1.0 на 1 января 2017 года — 13,9%, Н1.1 и Н1.2 составляют 10,3%) и наличие у него приемлемого запаса ликвидности. Поддержку рейтингу оказывают высокая диверсификация активных операций по объектам крупного кредитного риска и хороший уровень обеспеченности ссудного портфеля. Также агентство отмечает высокое качество портфеля ценных бумаг, хорошую диверсификацию ресурсной базы по кредиторам и ее стабильную динамику, а также хорошие конкурентные позиции Запсибкомбанка в основном регионе присутствия. Агентство позитивно оценивает повышение рентабельности деятельности кредитной организации (показатель ROE по прибыли после налогообложения за 2016 год ставил 8,7% против 4,7% за 2015 год).

Изменение рейтинга прежде всего обусловлено пересмотром методологии присвоения банковских рейтингов в части ужесточения подходов к оценке истории и репутации банка, поясняют аналитики. Давление на уровень рейтинга по-прежнему оказывают значительная зависимость состояния долгосрочной ликвидности от стабильности остатков клиентских средств срочностью до года на фоне преобладания в ресурсной базе средств физлиц и индивидуальных предпринимателей и возможность досрочного изъятия значительной части долгосрочных депозитов юридических лиц. Негативное влияние на уровень рейтинга оказывает умеренно высокая концентрация кредитного портфеля по юрлицам и ИП на сфере строительства и операций с недвижимым имуществом (около трети портфеля) в сочетании с применением банком практики формирования резервов на возможные потери по ссудам на уровне, близком к минимально допустимому.

Запсибкомбанк ПАО «Западно-Сибирский коммерческий банк» (Запсибкомбанк) — крупный по размеру активов региональный банк, занимающий лидирующую позицию среди банков Тюменской области по соответствующему показателю. Основные направления деятельности — розничный бизнес, кредитование (как предприятий, так и физлиц), привлечение средств во вклады и расчетно-кассовое обслуживание.
На сегодняшний день структура акционеров банка достаточно сильно размыта, основными акционерами являются физические лица, в том числе топ-менеджмент кредитной организации. Лицом, под значительным влиянием которого (в соответствии с критериями МСФО) находится банк, выступает Дмитрий Горицкий. Крупнейшие пакеты принадлежат супругам Наталье и Дмитрию Терехиным (в совокупности 5,36%), Дмитрию Горицкому (14%), Максиму Пархоменко (12,44%), родственникам Любови и Роману Палиям (10,49%; последний является сыном экс-гендиректора «Нижневартовскнефтегаза» и бывшего вице-президента «Славнефти» Виктора Палия), Андрею Панкову (8,67%), Игорю Самкаеву (8,34%), Андрею Уфимцеву (3,70%). Часть акций кредитной организации находится в перекрестном владении. Помимо этого в составе акционерского капитала банка участвуют две кредитных организации: ПАО «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (8,32%) и ПАО «М2М Прайвет Банк» (1,62%). В составе миноритарных акционеров банка (с пакетами акций менее 5%), несмотря на несущественные доли владения, стоит отметить бывшего генерального директора ООО «Газпром добыча Уренгой» Рима Сулейманова (1,65%).


По данным Банки.ру, на 1 января 2017 года нетто-активы банка — 118,50 млрд рублей (60-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 13,88 млрд, кредитный портфель — 65,92 млрд, обязательства перед населением — 67,37 млрд.