Торги акциями на Московской бирже закрылись в «зеленой зоне». Так, индекс ММВБ повысился на 0,41%, до 2 226,61 пункта. Индекс РТС увеличился на 1,62%, до 1 190,4 пункта.



Акции «ЛУКОЙЛа» подорожали на 0,18%, Сбербанка — на 0,56%, ВТБ — на 0,29%, «Газпрома» — на 0,37%, Московской биржи — на 1,21%.

«Российский фондовый рынок закрывает неделю в хорошем настроении. По итогам прошедших пяти рабочих дней нельзя сказать, что биржи продвинулись куда-то вперед — рынок продолжает консолидацию в ожидании новых катализаторов. Пока все выходящие новости — от спокойного Федрезерва США до нейтрального ЦБ РФ — воспринимаются инвесторами без энтузиазма», — говорит старший аналитик компании «Альпари» Анна Бодрова.