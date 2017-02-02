В Омске 32-летнего бывшего работника одного из банков Василия Пашуткина, занимавшего должность главного кредитного менеджера отдела продаж и обслуживания клиентов, судят по статье о мошенничестве в особо крупном размере с использованием служебного положения. О прошедшем в Куйбышевском районном суде первом заседании по уголовному делу сообщается на сайте областной прокуратуры.

По мнению следствия, в период с февраля по август 2016 года фигурант без ведома и согласия четырех клиентов, у которых имелись действующие вклады, внес в банковскую систему недостоверные сведения о произведенных указанными лицами операциях, оформил кредитные карты на их имя, после чего активировал карты и снял с них более 5,2 млн рублей.

Совершенное преступление выявили сотрудники собственной безопасности кредитного учреждения при рассмотрении обращения одного из клиентов. «По результатам проверки банк аннулировал все произведенные Пашуткиным операции, в связи с чем претензий гражданско-правового характера у граждан не имеется», — подчеркивается в релизе.

Вину в совершении преступления фигурант признал полностью, пояснив, что похищенные денежные средства проиграл, делая ставки в букмекерской конторе. В настоящее время он добровольно возместил 100 тыс. рублей.



Уголовное дело рассматривается в особом порядке. Следующее судебное заседание, где пройдут прения сторон, состоится 15 февраля.