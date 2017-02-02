Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») повысило рейтинг кредитоспособности столичного Бест Эффортс Банка до «А+(I)», прогноз по рейтингу — «стабильный». Ранее у банка действовал рейтинг «А(I)» также со «стабильным» прогнозом.

Как указано в релизе RAEX, изменение рейтинга отчасти связано с повышением оценки за рыночные позиции (в 2016 году успешно выпущены и погашены два облигационных выпуска), частично — с пересмотром агентством методологии в части оценки регулятивных рисков, а также с предоставлением банком более детальных сведений для оценки эффективности финансового мониторинга банка. «Ранее агентство консервативно оценивало подверженность банка регулятивным рискам, однако подробные разъяснения банка по проводимым операциям и их анализ позволили агентству сделать вывод, что на текущий момент банк в своей деятельности придерживается консервативной стратегии, а также на должном уровне организована работа по отслеживанию клиентских операций на предмет сомнительности: «зеркальные сделки» клиентам банка недоступны; установлен заградительный тариф для междепозитарных переводов на счета номинального держателя, зачисления неликвидных ценных бумаг на депозитарное обслуживание; отслеживаются связанность и симметричность сделок (сделки в интересах третьих лиц); отслеживаются сделки с признаками манипулирования рынком», — поясняет управляющий директор по банковским рейтингам RAEX Станислав Волков.

Ключевыми позитивными факторами выступают технологическая, административная и финансовая поддержка акционера (93,3% акций банка принадлежат НП «РТС») и синергетический эффект от коинтеграции с другими проектами группы. К началу II квартала 2017 года для увеличения масштабов бизнеса планируется привлечение субординированного депозита на 500 млн рублей. По мнению банка, росту его клиентской базы в 2017—2018 годах могут способствовать как введение Московской биржей единой позиции и последующий комиссионный демпинг крупных брокеров (небольшие профучастники имеют возможность удержать клиентов благодаря расчету единых позиций в рамках обслуживания в Бест Эффортс Банке), так и высокий технологический и ценовой порог удаленной идентификации (при этом небольшой брокер при обращении в Бест Эффортс Банк, в отличие от варианта обращения к более крупному брокеру, не сталкивается с риском переманивания клиентов). В перспективе 2017—2020 годов банк предполагает расширить спектр предоставляемых услуг для p2p-стартапов (электронные кошельки, краудфандинговые площадки и т. д.). Руководство банка и НП «РТС» предоставило агентству более конкретную стратегию развития, что позволило повысить оценку финансового планирования и перспектив бизнес-модели, отмечают в RAEX.



Ограничивают рейтинг низкие показатели рентабельности банка (ROE составляет 6,5%, ROA — 1,9% по прибыли после налогообложения в соответствии с РСБУ за период с 1 октября 2015 года по 1 октября 2016-го). Сокращение количества профессиональных участников российского рынка ценных бумаг привело к тому, что клиентская база банка в 2016 году росла недостаточно высокими темпами, вследствие чего полученные комиссионные доходы росли медленнее, чем планировалось, добавляют аналитики. Также, по их мнению, диверсификация пассивной базы банка остается недостаточно высокой, но он активно привлекает новых клиентов на расчетно-кассовое обслуживание (брокеры, страховые и управляющие компании). Негативно на рейтинг влияют высокая волатильность финансового результата и риски, связанные с концентрацией бизнеса банка на формирующемся сегменте рынка.

