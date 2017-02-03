Доллар и евро завершили основную валютную сессию снижением, свидетельствуют данные Московской биржи.



Курс доллара на 19:07 мск просел на 45 копеек по сравнению со значением закрытия предыдущего дня и составил 58,9775 рубля. Курс евро понизился на 37 копеек, остановившись на отметке 63,5725 рубля.

Максимальный курс сделки по доллару равнялся 59,62 рубля, минимальный — 58,735. Всего за торговый день совершены 44 923 сделки на 4 млрд 293 млн 679 тыс. долларов.

Максимальный курс сделки по евро составил 64,05 рубля, минимальный — 63,02. Всего за торговый день совершены 5 635 сделок на 412 млн 440 тыс. евро.