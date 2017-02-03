Полиции Индии удалось раскрыть интернет-аферу, в результате которой около 650 тыс. человек потеряли более 550 млн долларов, сообщает РАПСИ со ссылкой на новостное агентство Reuters.

Мошенники, как утверждается, организовали во Всемирной паутине схему по принципу пирамиды. Пользователям предлагалось вознаграждение за переходы по якобы рекламным ссылкам, рассылаемым на их мобильные устройства, однако доступ к «работе» предоставлялся лишь после уплаты организаторам нескольких тысяч рупий (1 доллар — 67,3 индийской рупии).

Несмотря на то, что схема успешно действовала в течение нескольких лет, основной доход аферисты получили за несколько последних месяцев, с августа 2016 года, когда решили использовать часть получаемых средств для выплаты вознаграждения пользователям, чтобы те привлекали новых «инвесторов».

Преступники сообразили, что если они пустят часть средств на выплаты своим жертвам, поступление денег возрастет по экспоненте, заявил представитель индийского ведомства по борьбе с киберпреступностью.

По сведениям индийских правоохранителей, это мошенничество стало одним из самых масштабных в истории страны. Полиции удалось задержать трех руководителей преступной группы и арестовать на их счетах около 74 млн долларов.



Как показывает проведенное аудиторской фирмой PwC исследование, в Индии, занимающей второе место в мире по количеству пользователей Интернета, масштабы киберпреступности только за трехлетний период, предшествующий 2014 году, выросли на 350%, поскольку мошенники смогли использовать в своих интересах широкое распространение мобильных устройств среди населения.

