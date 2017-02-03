Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») подтвердило рейтинг кредитоспособности краснодарского Юг-Инвестбанка на уровне «A(I)». По рейтингу сохранен «стабильный» прогноз.

В качестве ключевых позитивных факторов агентство выделяет высокие показатели рентабельности банка (за 2016 год показатель ROE составил 21,6%, ROA — 2,2% по прибыли после налогообложения без учета СПОД) в сочетании с приемлемой операционной эффективностью деятельности. Поддержку рейтингу оказывают хорошие показатели краткосрочной ликвидности, хорошее качество портфеля ценных бумаг на балансе, а также высокая надежность средств, размещенных на корреспондентских счетах в кредитных организациях. Кроме того, на рейтинг позитивно влияют диверсифицированная по клиентам ресурсная база банка, высокий уровень обеспеченности его ссудного портфеля и наличие у банка доступа к источникам дополнительной ликвидности.



В числе негативных факторов по-прежнему выделяется повышенная уязвимость основного капитала к реализации кредитных рисков: по состоянию на 1 января 2017 года полное обесценение более чем 3,8% остатка ссудной задолженности без увеличения капитала или сокращения активов под риском приведет к нарушению норматива Н1.2. Кроме того, негативное влияние на рейтинг оказывают недостаточно консервативная политика резервирования по ссудам и зависимость банка от средств физлиц и индивидуальных предпринимателей как основного источника фондирования при их низкой географической диверсификации. Ограничивают уровень рейтинга умеренно высокие значения норматива Н6 на отдельные внутримесячные даты, невысокая среднемесячная оборачиваемость кредитного портфеля по юрлицам и ИП и риски, связанные с частыми изменениями в структуре собственности банка.

