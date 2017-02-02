Операции по покупке валюты с целью абсорбирования дополнительных нефтяных доходов будут способствовать стабилизации ключевых экономических показателей, считает министр экономического развития Максим Орешкин.



«Операции, которые начинает Министерство финансов на валютном рынке, должны способствовать долгосрочной стабилизации динамики всех ключевых экономических показателей: инфляции, процентных ставок, валютного курса, объема конечного спроса. И тем самым обеспечить стабильные, предсказуемые условия для ведения бизнеса», — сказал он.

ЦБ начнет покупку валюты на внутреннем рынке 7 февраля — в течение месяца объем операций должен составить 113,1 млрд рублей, то есть в объеме доходов от превышения цены на нефть прогнозного уровня в 40 долларов за баррель. Средняя цена нефти марки Urals в январе 2017 года составила 53,16 доллара за баррель. Эти деньги решено не направлять на дополнительные расходы, а на их сумму уменьшать траты Резервного фонда, предназначенные для финансирования дефицита бюджета.