Россия значительно выиграла от победы Дональда Трампа на выборах президента США, что вместе с возросшей возможностью снятия антироссийских санкций привело к притоку свыше 2 млрд долларов в российские фонды, инвестирующие в российские акции и облигации. Об этом говорится в докладе Института международных финансов (The Institute of International Finance, IIF).



«Кроме того, Россия широко воспринимается как явный победитель президентских выборов в США. Новая администрация с гораздо большей вероятностью (чем администрация предыдущего президента Барака Обамы) даст России свободу действий в том, что РФ определяет как ближнее зарубежье, которое в настоящее время включает в себя Сирию и, возможно, Ливию», — указывают авторы доклада.

События и заявления, имевшие место после победы Трампа на выборах президента, оказали положительное влияние на российский финансовый рынок, считают в IIF.

«Новая администрация США также указала на возможность пересмотра санкций, наложенных на Россию после присоединения Крыма и вмешательства в события на востоке Украины. Эти политические события усилили позитивные экономические настроения, вызванные более высокими ценами на нефть и восстановлением роста реального ВВП. В результате российские фонды, инвестирующие в российские акции и облигации, привлекли более 2 миллиардов долларов со дня президентских выборов в США, что привело к росту индексов (Московской) фондовой биржи почти на 10%», — сказано в докладе.