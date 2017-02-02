Россия в течение десяти лет может нарастить долг с нынешних 100% до 150% ВВП без какой-либо угрозы для финансовой стабильности. Об этом говорится в обзоре Sberbank CIB.

Большинство экспертов считают, что в долгосрочной перспективе Россию, скорее всего, ожидает медленный экономический рост в отсутствие полномасштабных структурных реформ. «Экономика может в некоторой степени решить проблему медленного роста за счет увеличения заимствований. Раньше ключевым источником финансовых ресурсов для России была дорогая нефть, но теперь мы ожидаем увеличения роли долгового финансирования. Поскольку уровень долга в экономике довольно низкий, на наш взгляд, эта тенденция не угрожает финансовой стабильности в ближайшее время. Таким образом, мы полагаем, что в ближайшие десять лет Россия может увеличить соотношение своего долга к ВВП с нынешних 100% до 150% без угрозы финансовой стабильности», — говорится в обзоре.

В Sberbank CIB ожидают, что от этого выиграют банки, сектор недвижимости и энергетические компании, тогда как потребление населения, вероятно, останется слабым.

При этом, по утверждению аналитиков, заимствования будут расти. «Мы ожидаем, что соотношение «долг/ВВП» в России будет расти на 5 процентных пунктов в год. Долговая нагрузка российской экономики довольно низкая по международным стандартам, она составляет 100% ВВП, так что ее повышение не предвещает значительных рисков в обозримом будущем. В результате наращивание долга будет играть ключевую роль в трансформации модели экономического роста России», — отмечается в сообщении.

По мнению аналитиков Sberbank CIB, возврата к прежней модели не будет. «Раньше основным фактором экономического роста в России было потребление. Эта модель практически исчерпала себя еще до падения цен на нефть в 2014 году. Сейчас природная рента слишком мала, чтобы обеспечивать рост потребления, поведение населения изменилось в пользу роста сбережений за счет ограничения расходов. Таким образом, экономике России необходимы иные катализаторы роста», — подчеркивается в материале.