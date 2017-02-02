Работа в Крыму и Севастополе не будет обязательным условием для операторов «большой тройки» (МТС, «МегаФон» и «ВымпелКом») при продлении ими федеральных лицензий на оказание услуг связи в стандарте UMTS (3G). Об этом заявил представитель Роскомнадзора Вадим Ампелонский.



Ранее в некоторых СМИ сообщалось, что у операторов «большой тройки» могут возникнуть проблемы при продлении федеральных 3G-лицензий, которые истекают весной. Также отмечалось, что операторы, акции которых торгуются на западных фондовых биржах, могли попасть под санкции, если бы их обязали работать в Крыму. Также могли бы возникнуть проблемы с американскими и европейскими поставщиками или акционерами. «На самом деле проблема преувеличена, она носит технический характер. Все как работали, так и будут работать. Кто работал в Крыму, тот так и будет работать. Кто не работал, тот точно так же и не будет», — заявил Ампелонский.

Он пояснил, что в ходе совещания Роскомнадзора с операторами связи по данному вопросу было принято решение, что этот «технико-юридический казус будет решен простым изменением приложения к лицензии, где будут указаны конкретные регионы, в которых тот или иной оператор связи осуществляет свое вещание». «Если этот оператор осуществляет свое вещание во всех регионах страны за исключением Крыма и города Севастополь, будут перечислены все регионы страны за исключением Крыма и города Севастополь. Условия федеральных лицензий 3G для операторов «большой тройки» не изменятся», — отметил представитель Роскомнадзора.

«У нас нет цели загонять операторов «большой тройки» в Крым. Услуги сотовой связи там сейчас осуществляются, есть несколько сотовых операторов», — подчеркнул он.