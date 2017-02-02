Президент США Дональд Трамп подписал в пятницу два указа, которые направлены на поддержание экономического роста США, среди них — изменения к закону Додда — Франка, который ограничивает доступ к финансовым ресурсам страны. Трансляцию процедуры подписания из Белого дома вела телекомпания CNN.



«Также сегодня для достижения цели (поддержания экономического роста) президент подпишет два указа. Ожидается, что это произойдет ближе к часу дня. Первый из них призван защитить рост и уверенность потребителя. А также будет указ по закону Додда — Франка, который является настоящей катастрофой, поскольку мешает доступу к кредитным ресурсам», — сказал представитель Белого дома Шон Спайсер, анонсируя данные указы.

Закон Додда — Франка был принят в 2010 году. Закон усилил регулирование так называемых системообразующих финансовых институтов, а также ввел меры по снижению риска в финансовой системе и по защите потребителей. Закон призван не допустить повторения финансового кризиса 2008—2009 годов, который начался на Уолл-стрит и вызвал рецессию в глобальном масштабе. Трамп ранее заявлял, что закон Додда — Франка создает большое бремя для финансовых институтов, от него необходимо в той или иной мере избавиться.

Вторым указом Трамп отменил указ Барака Обамы о финансовом консалтинге, уточняет агентство. Обама в прошлом году подписал указ, который требует от брокеров и иных финансовых советников действовать строго в интересах клиента, а не в своих собственных. Этот указ должен был вступить в силу в апреле 2017 года. Представители финансовой индустрии критиковали указ, утверждая, что его реализация обойдется бизнесу в десятки миллиардов долларов.