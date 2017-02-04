СКР завершил расследование уголовного дела бывших руководителей и топ-менеджеров Пробизнесбанка, который после банкротства остался должен клиентам рекордную сумму — 83 млрд рублей. Фигурантам расследования пока инкриминируется растрата 2,5 млрд рублей. Однако уже сейчас очевидно, что только одним уголовным преследованием история для них не закончится: АСВ направило в правоохранительные органы новое заявление о том, что в действиях фигурантов содержатся признаки таких преступлений, как преднамеренное банкротство и фальсификация отчетности, пишет «Коммерсант» в субботу.



Уголовное дело по ч. 3 и ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ («Организация растраты и пособничество в этом») главное следственное управление (ГСУ) СКР расследовало чуть меньше года. Его фигурантами являются бывшие вице-президент Пробизнесбанка Вячеслав Казанцев, заместитель председателя правления этого кредитного учреждения Александр Ломов, начальник департамента корпоративных финансов банка Николай Алексеев, а также их семь сообщников.

По версии следствия, с сентября 2014-го по июль 2015 года (через месяц банк был лишен лицензии за проведение высокорискованной политики, связанной с размещением денежных средств в низкокачественные активы) участники преступной группы похитили из Пробизнесбанка 2,5 млрд рублей. Сделано это было путем выдачи заведомо невозвратных кредитов фирмам-однодневкам. Для этого руководство банка использовало как своих непосредственных подчиненных, в частности начальника управления по обеспечению взаимодействия с акционерами и дочерними организациями Марину Крылову, так и сотрудников контролируемой банком финансовой группы «Лайф», а также гендиректоров фиктивных ООО «Альянс», «Центр торговли», «Инжиниринг-роялти» и нескольких других коммерческих структур. Не ведущие никакой хозяйственной деятельности организации, предоставляя в Пробизнесбанк фальшивые сведения, с легкостью получали многомиллионные кредиты. После этого деньги под видом оплаты различного рода услуг или приобретения заведомо неликвидных ценных бумаг уходили на счета подконтрольных руководству банка компаний. Затем доверенные лица участников группы конвертировали рубли в доллары и выводили их в офшоры.

По данным следствия, большая часть из похищенных денег использовалась на приобретение недвижимости за границей и предметов роскоши. Допросить в рамках этого дела экс президента Пробизнесбанка Сергея Леонтьева и двух бывших председателей правления банка, Александра Железняка и Дмитрия Дыльнова, следствию так и не удалось. Первые двое давно проживают за границей, а местонахождение Дыльнова установить вообще не удалось.

Основные фигуранты расследования были задержаны в феврале прошлого года и по ходатайству ГСУ СКР арестованы Басманным райсудом. В последний раз мера пресечения им была продлена до 17 февраля текущего года. Однако, чтобы оставить фигурантов под стражей, за месяц до истечения этого срока представители ГСУ СКР предъявили им обвинения в окончательной редакции и предоставили материалы уголовного дела для ознакомления. Таким образом, обвиняемые, числящиеся теперь за судом, могут находиться под арестами больше года.

По данным издания, своей вины никто из арестованных банкиров не признает. Адвокаты фигурантов этого дела комментировать ситуацию не стали, сославшись на подписку о неразглашении материалов следствия.

Отметим, что на 1 января 2017 года задолженность Пробизнесбанка перед клиентами превышает 83 млрд рублей. При этом в АСВ, проводившем проверку обстоятельств краха банка, усмотрели в действиях его экс-руководства признаки преднамеренного банкротства. В связи с этим 25 января в ГСУ СКР было направлено еще одно заявление о наличии в действиях экс-руководителей признаков преступлений, предусмотренных ст. 196 УК РФ («Преднамеренное банкротство»), ст. 172.1 УК РФ («Фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации») и все той же ч. 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата»). По данным газеты, процессуальное решение по этому заявлению в СКР пока не принято. При этом источник, близкий к следствию, не исключил, что новое дело в отношении фигурантов могут возбудить уже после завершения суда по их делу по материалам старого расследования.