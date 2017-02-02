Уолл-стрит ждет двух повышений ключевой ставки ФРС в 2017 году, сообщает Reuters со ссылкой на свой опрос первичных дилеров — представителей банков, которые напрямую работают с ФРС.



Все 14 респондентов полагают, что ФРС оставит ставку неизменной по итогам заседания Комитета по операциям на открытом рынке в середине марта. А 12 респондентов предполагают, что ставка будет повышена на 25 базисных пунктов, до 0,75—1%, до конца II квартала.

При этом 12 опрошенных ждут роста ключевой ставки выше 1% к концу года, в том числе десять — до 1—1,25%, двое — до 1,25—1,5%.

Лишь в Mizuho считают, что ФРС ограничится одним повышением ставки в 2017 году.

Медианный прогноз на конец 2018 года — повышение ставки до 1,75—2%.