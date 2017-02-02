Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что антироссийские санкции бессмысленны и наносят вред, но он не пойдет против единства ЕС.



Как сообщил сайт братиславской газеты Pravda, Фицо сказал об этом словацким журналистам в пятницу на полях неформального саммита ЕС на Мальте.

По мнению премьера Словакии, Евросоюз должен однозначно заявить, как он относится к санкциям в отношении России.

«Почему мы должны ждать США (с решением о санкциях)? Санкции являются бессмысленными и наносят нам вред, но я не пойду против единства ЕС. Однако за санкции голосовать никогда не буду», — сказал Фицо.

По словам премьера, во время рабочего обеда участников саммита шел разговор о ситуации вокруг избрания Дональда Трампа президентом США.

«Я не понимаю истерии. Ведь Европа не является младшим братом США. Мы должны дорожить отношениями (с США), но и уважать президента (Трампа), который исполняет свои предвыборные обещания. Это шанс для ЕС», — подчеркнул Фицо.