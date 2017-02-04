Позитивный результат планируемых Дональдом Трампом мер фискального стимулирования перевесит негативный эффект его торговой и иммиграционной политики, полагает главный экономист Goldman Sachs Ян Хатциус.



«Наша точка зрения заключается в том, что в 2017 и 2018 годах рост будет несколько лучше, чем мы ожидали до выборов, так как плюсы фискальной политики перевесят», — заявил Хатциус CNBC.

В январском опросе CNBC экономисты назвали протекционизм угрозой номер один для роста экономики США. Эту угрозу на первое место поставили 51% опрошенных, почти в два раза больше, чем в ходе декабрьского опроса. Впервые какая-либо из угроз набрала большинство голосов в ходе опроса. В то же время от 75% до 95% респондентов положительно оценивают планы Трампа по снижению налогов и дерегулированию экономики.