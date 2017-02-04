Глава Федерального резервного банка (ФРБ) Сан-Франциско Джон Уильямс заявил в интервью Bloomberg TV, что ФРС нет нужды ждать деталей планов Дональда Трампа в отношении фискального стимулирования для повышения ключевой ставки.



«Экономика демонстрирует, что она может поступательно расти без того монетарного стимулирования, которое мы обеспечиваем, — полагает Уильямс. — Мы можем принимать решения по этому поводу, не зная о том, как может измениться фискальная политика позднее в этом году».

С точки зрения риск-менеджмента больше аргументов в пользу того, чтобы поспешить с повышением ставки, а не медлить с этим, считает Уильямс.

По его мнению, повышение ставки в марте может быть разумным. Кроме того, глава ФРБ повторил свое ранее высказанное мнение о том, что в этом году можно ждать трех повышений ставки — в базовом сценарии.

Уильямс указал, что ФРС не стоит быть «слишком осторожной» и «слишком надолго откладывать» повышение ставки.