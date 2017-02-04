Государственный долг Греции за 2016 год вырос на 5 млрд евро и на конец декабря достиг 326,358 млрд. Такие данные опубликованы Минфином страны.



В 2015 году госдолг (брутто) составлял 321,332 млрд евро, а в 2014 году — 324,128 млрд. В структуре госдолга уменьшилась доля долговых ценных бумаг и выросла доля кредитов. На долговые ценные бумаги приходится 71,607 млрд евро (уменьшение на 3,092 млрд), на кредиты — 254,751 млрд (рост на 8,118 млрд).

Объем кредитов Европейского фонда финансовой стабильности, Европейского механизма стабильности и МВФ за год вырос на 7,229 млрд — с 220,431 млрд евро в 2015 году до 227,660 млрд в 2016 году.

Проценты за кредиты составили 5,587 млрд евро.

Данных о размере ВВП Минфин пока не публиковал. Проект бюджета предусматривал, что в 2016 году ВВП составит 174,438 млрд евро. В 2015 году ВВП был 184,87 млрд евро, тогда как в 2008-м — 249,8 млрд.

Греция с 2009 года находится в глубоком экономическим кризисе. За эти годы госдолг вырос более чем в три раза, а ВВП уменьшился на 25%. Для обслуживания госдолга Греция вынуждена была подписать с международным кредиторами меморандум о третьей программе помощи, по которому страна обязана проводить структурные реформы в обмен на кредиты.