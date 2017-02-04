Проект закона об ответственности продавцов на интернет-площадках полностью согласован, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.



«Есть проекты законов, есть один из них, который, мы надеемся, очень скоро будет принят, потому что он полностью согласован. Это об ответственности как продавцов на интернет-площадках, так и агрегаторов, которые эти площадки предоставляют. Это, в самом деле, достаточно ново для страны», — сказала Попова в интервью телеканалу НТВ.

Ранее Попова заявляла, что 4% от всей торговли в России осуществляется на электронных площадках, а общий объем средств, который граждане тратят в Сети, — около 760 млрд рублей в год.