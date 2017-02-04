Бывший министр экономики Франции Эммануэль Макрон отказался принимать участие в обсуждении скандала вокруг жены его соперника в предвыборной гонке экс премьера Франции Франсуа Фийона, передает агентство Reuters.

«Я не из тех, кто устраивает полемику, это то, что отличает меня от Фийона и его сторонников», — заявил Макрон перед своими сторонниками во французском городе Лион. Политик отметил, что на его встречах «других не освистывают, не поливают грязью». «Это вопрос милосердия и этики политической жизни», — добавил он.

Скандал вокруг супруги экс-премьера Пенелопы Фийон разразился после публикации в сатирическом издании Canard Enchaine, где утверждалось, что она восемь лет получала зарплату как помощник парламентария Франсуа Фийона. Газета ссылается на платежные бланки, согласно которым Пенелопа получала деньги в период с 1998 по 2002 год из фондов, предназначенных для оплаты службы парламентариев. При этом газета делала оговорку, что нанимать членов семьи на различные должности в парламенте не противоречит закону только в том случае, когда это трудоустройство не фиктивно.

Расследование в отношении супруги Фийона было открыто 25 января. Сам Фийон опроверг сообщения СМИ, указав, что его жена работала с ним всегда — с первых выборов в 1981 году.

О том, что он нанимал на работу собственных детей, Фийон рассказал в интервью французскому телеканалу вскоре после первой публикации газеты.