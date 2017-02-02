Окончательная дата возобновления авиасообщения между Египтом и Россией пока не определена, сообщило Министерство гражданской авиации Арабской Республики.



Ранее египетские СМИ писали, что делегация российских экспертов в области авиабезопасности, прибывшая в Каир в четверг, проводит финальную инспекцию Каирского международного аэропорта в преддверии запуска авиасообщения между столицами двух стран.

«Министерство гражданской авиации опровергает информацию ряда газет и интернет-сайтов по этому вопросу, окончательная дата возобновления полетов из России в Египет пока не установлена», — говорится в сообщении.

Делегация из РФ, в которую входят десять высокопоставленных экспертов по безопасности и авиации Министерства транспорта России, провела инспекцию мер безопасности, применяемых к пассажирам и багажу во втором терминале каирского аэропорта, а также проверила, насколько были выполнены требования российской стороны, в частности касающиеся установки биометрического оборудования, регулирующего доступ всех сотрудников аэропорта, и видеонаблюдения в столичной воздушной гавани.

Египетские официальные лица ранее заявляли, что аэропорты готовы к приему рейсов из России.

В ноябре 2015 года авиасообщение между Россией и Египтом было прервано. Такое решение приняла РФ после крушения над Синаем самолета российской авиакомпании «Когалымавиа», летевшего из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. На его борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли. ФСБ впоследствии признала случившееся терактом. Расследование катастрофы продолжается.