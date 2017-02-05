Евросоюз планирует в марте продлить действие санкций против россиян, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники в Брюсселе.

«Четыре чиновника ЕС сообщили, что страны-члены (ЕС) намерены в середине марта пролонгировать санкции еще на шесть месяцев в отношении 100 граждан Украины и России: среди них Аркадий Ротенберг — совладелец СМП Банка и ИнвестКапиталБанка и крупнейший акционер банка «Россия» Юрий Ковальчук», — говорится в сообщении агентства.

​Суд ЕС признал необоснованной часть санкций против Ротенберга Трибунал Суда Евросоюза в среду признал необоснованными санкции ЕС против российского банкира Аркадия Ротенберга, действовавшие с июля 2014 по март 2015 года, но подтвердил ограничительные меры за период с марта 2015 по сентябрь 2016 года, говорится в официальном заявлении суда.



Евросоюз ввел санкции против России в 2014 году. Поводом для этого послужили события на Украине. С тех пор ограничения неоднократно продлевались и расширялись.

15 сентября ЕС в очередной раз продлил действие ограничений до марта 2017 года.