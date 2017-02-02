Итальянский банк UniCredit достиг соглашения с профсоюзами о сокращении 3,9 тыс. сотрудников в соответствии со стратегическим планом кредитной организации на 2016—2019 годы («Transform 2019»), сообщается на сайте банка.

«Соглашение позволяет группе занять позитивную позицию в отношении управления согласованными увольнениями в течение ближайших трех лет и в отношении необходимости инвестировать в стимулирование и мотивацию сотрудников», — отмечается в заявлении банка.

В соответствии с планом UniCredit, к 2019 году будет сокращено 14 тыс. рабочих мест, и эта мера является ключевой, направленной на поддержку банка.