Премьер-министр Румынии Сорин Гриндяну пообещал отменить правительственный декрет об амнистии и декриминализации некоторых коррупционных преступлений. Заявление премьера последовало после массовых уличных протестов, собравших в Бухаресте около 140 тыс. человек. Правительство проведет экстренное заседание 5 февраля.

«Мы проведем экстренное заседание в воскресенье, чтобы отменить декрет», — заявил Гриндяну 4 февраля по телевидению. По словам Гриндяну, он не хочет «разделять Румынию». В время его выступления на площади неподалеку от офиса премьера собрались примерно 140 тыс. протестующих против декрета об антикоррупционных послаблениях.

Ранее уличные протесты в Бухаресте и ряде других городов, начавшиеся 31 января после обнародования декрета, ежедневно собирали от 200 тыс. до 250 тыс. человек. В свою очередь президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что обжалует декрет в Конституционном суде.

Согласно вызвавшему резкую критику документу, против коррумпированных чиновников, которые нанесли ущерб государству на сумму менее 44 тыс. евро, не должны открываться уголовные дела. Румынское правительство также намеревалось амнистировать заключенных, осужденных на срок до пяти лет по коррупционным делам. Критики принятых поправок в Уголовный кодекс указывали, что послабления могут облегчить участь конкретных политиков, обвиненных в коррупции.

Постановление румынского Кабинета вызвало также критику Еврокомиссии. «Борьбу с коррупцией необходимо усиливать, а не прекращать», — подчеркивалось в совместном заявлении председателя ЕК Жана-Клода Юнкера и его заместителя Франца Тиммерманса.