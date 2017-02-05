Иран к 20 марта 2017 года нарастит ежесуточную добычу нефти до 4 млн баррелей, заявил глава Иранской национальной нефтяной компании Али Кардор. Между тем соглашение с ОПЕК предписывает Тегерану не превышать уровень в 3,79 млн.

Чиновник выразил уверенность, что к концу года экспорт нефти достигнет 3 млн баррелей в сутки, сообщает агентство SHANA. Кардор отметил, что в декабре 2016 года Иран достиг рекордных объемов экспорта нефтепродуктов в Европу — 0,9 млн баррелей в сутки.

В конце ноября 2016 года члены ОПЕК приняли в Вене решение сократить добычу нефти до уровня 32,5 млн баррелей в сутки. Было объявлено, что в первом полугодии 2017 года члены организации снизят среднесуточную добычу почти на 1,2 млн баррелей.

Страны ОПЕК с января снизят добычу нефти на 1,2 млн баррелей в день Страны ОПЕК достигли соглашения по сокращению добычи нефти на 1,2 млн баррелей в день — до уровня 32,5 млн баррелей в день. Однако для ребалансировки рынка необходима поддержка стран, не входящих в ОПЕК, заявил на пресс-конференции по итогам заседания стран ОПЕК президент организации, министр энергетики и промышленности Катара Мохаммед Бен Салех ас-Сада.

Для Ирана было сделано исключение, поскольку страна не так давно вышла из-под международных санкций. ОПЕК разрешила Ирану увеличить добычу на 90 тыс. баррелей в сутки — до 3,797 млн. Не снижать нефтедобычу было также разрешено Нигерии и Ливии.