Российское продэмбарго в отношении европейских производителей было зеркальной и честной мерой, нельзя было допустить недобросовестной конкуренции со стороны производителей ЕС при введении Брюсселем санкций, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью австрийскому журналу Profil.

«Мы наложили санкции в качестве контрмеры из-за одной очень простой вещи. Европейские санкции ограничивают возможность для наших банков получать займы на финансирование сельского хозяйства, что значило бы, что сельхозпроизводители из ЕС на российском рынке извлекли бы выгоду из условий недобросовестной конкуренции. Мы должны были сделать все по-честному. Вот и все», — заявил Лавров.

Говоря об условиях отмены Россией ограничительных мер в отношении ЕС, министр отметил: «Этот вопрос не должен быть адресован мне».