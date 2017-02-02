В США суд обязал компанию Google предоставлять электронные письма клиентов, хранящиеся на зарубежных серверах, ФБР в случае предъявления ордера на обыск. Это решение позволит ФБР расследовать дела, связанные с мошенничеством, на местном уровне, сообщает Reuters.

«У получения компанией Google данных из своих многочисленных центров за границей есть потенциал для вторжения в частную жизнь, однако в действительности нарушение неприкосновенности частной жизни происходит в момент раскрытия информации в США», — говорится в решении судьи.

Компания намерена обжаловать это решение.

В июле 2016 года Апелляционный суд в Нью-Йорке постановил, что компания Microsoft не обязана передавать властям США данные со своего сервера в Ирландии для проведения расследования по делу о наркотиках.