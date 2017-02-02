Компания «МТС» обдумывает отказ от безлимитного Интернета и допускает сокращение трафика на обычных тарифах, пишут «Ведомости».

Руководство МТС считает возможным повышение цен на рынке мобильной связи, говорится в обзоре аналитика «ВТБ Капитала» Ивана Кима по итогам встречи с менеджментом оператора. Речь, в частности, идет о тарифных планах с безлимитным мобильным Интернетом. МТС планирует поднять цены на эти тарифы или совсем отказаться от них уже в 2017 году, сообщает Ким со ссылкой на руководителей компании.

Кроме того, менеджмент МТС допускает возможность сократить размер трафика мобильного Интернета на обычных пакетных тарифах, говорится в обзоре.

Представитель МТС подтвердил, что такая встреча была, но от подробных комментариев отказался. Оператор будет анализировать профиль потребления своих абонентов, чтобы предложить им оптимальные тарифы, сообщил он.

Тарифы или опции, которые позволяют абонентам пользоваться передачей данных без ограничений, в течение 2016 года ввели все операторы. МТС открыла для подключения свой первый тариф с безлимитным мобильным Интернетом под названием «Smart безлимитище» в мае 2016 года. Сейчас именно на такие тарифы приходится большинство новых подключений оператора, следует из обзора.

Возможность пересмотреть цены на мобильную связь может появиться у МТС в связи с завершением «ценовой войны» в сотовом ретейле и отказом оператора от расширения своей розничной сети, следует из обзора «ВТБ Капитала».