Российскими банками с момента начала эмиссии карт «Мир» было выпущено 2,5 млн карт, сообщили RNS в Национальной системе платежных карт (НСПК).

«В этом году началась массовая эмиссия, ее темпы будут нарастать в течение всего года, и мы рассчитываем выйти на наш ориентир в нескольких десятков миллионов карт к концу 2017-го», — рассказали в НСПК.

В начале ноября 2016 года заместитель гендиректора НСПК Сергей Бочкарев сообщил, что число выпущенных карт «Мир» на тот момент составляло 1,5 млн. Согласно данным НСПК, карты «Мир» выпускают 53 федеральных и региональных банка, включая Сбербанк, Россельхозбанк, Газпромбанк, ВТБ, ВТБ 24, «Возрождение», «ФК Открытие» и другие.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что в 2017 году может быть выпущено около 20 млн карт.

Так, в банке «ФК Открытие» заявили о планах по выпуску до 200 тыс. карт в 2017 году. Глава ВТБ 24 Михаил Задорнов сказал в январе о намерениях банка выпустить 700—750 тыс. карт.