В Воронеже завершено расследование уголовного дела в отношении ранее судимого жителя Белгородской области по фактам сбыта фальшивых денежных купюр, сообщает пресс-служба МВД РФ.

«Согласно собранным сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Воронежской области доказательствам, установлено, что обвиняемый на территории Репьевского района осуществил сбыт 88 поддельных денежных купюр номиналом 100 долларов США, а также банкноты номиналом 5 тыс. рублей, выполненной не по технологии ФГУП «Гознак», — говорится в сообщении ведомства.

В результате проведенного комплекса оперативно-разыскных мероприятий сбытчик был задержан.

По фактам сбыта поддельных денежных купюр было возбуждено два уголовных дела по признакам составов преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 186 Уголовного кодекса РФ. Впоследствии оба дела были объединены в одно производство. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

За совершение данного преступления предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет, уточняют в МВД.