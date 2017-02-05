Возможность равного курса доллара и евро — это экономическая реальность, заявил кандидат на пост посла США в Евросоюзе, профессор Тед Маллок в интервью телеканалу RT UK.

«На днях я говорил кое-что о евро. Честно говоря, об этом говорят также все банки, все инвестиционные фирмы, все хедж-фонды. Так что тот факт, что люди верят в возможность равного курса доллара и евро, и вопрос о том, следует ли играть на понижение евро, — это не политическое заявление, это экономическая реальность», — сказал Маллок в программе Going Underground.

Маллок придерживается очень пессимистичных взглядов на будущее Евросоюза. Ранее он предсказал возможный крах единой европейской валюты в течение следующих полутора лет. Профессор также критиковал председателя Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера и заявлял, что не отказался бы способствовать распаду Евросоюза, как это он уже раньше делал в отношении СССР.

Комментируя предположение экономического советника президента США Дональда Трампа Питера Наварро о возможном влиянии Берлина на курс европейской валюты с целью получения преимущества над основными торговыми партнерами, профессор отметил, что, по его мнению, Наварро руководствовался результатами практических исследований.

Ранее экономический советник президента США Питер Наварро сказал в интервью газете Financial Times, что «существенно недооцененный» евро является «чем-то вроде неявной немецкой марки», низкий курс европейской валюты дает Германии преимущество над основными торговыми партнерами. Канцлер ФРГ Ангела Меркель опровергла предположения Наварро, отметив, что «Германия является страной, которая всегда выступала за независимую политику Европейского центрального банка».