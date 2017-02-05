Обвиняемый в госизмене в пользу США сотрудник Центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ Сергей Михайлов отказался от признательных показаний, которые он дал после своего ареста. Об этом рассказал адвокат Иван Павлов, представляющий интересы одного из фигурантов этого дела.

Как сообщалось ранее, по подозрению в госизмене арестованы глава одного из подразделений ЦИБ ФСБ Михайлов, его подчиненный Дмитрий Докучаев и сотрудник отдела расследования компьютерных инцидентов «Лаборатории Касперского» Руслан Стоянов.

«Михайлов — не мой клиент, но мне известно, что он отказался от первоначальных признательных показаний», — сказал защитник. Он не стал уточнять, признавали ли свою вину еще два человека, которых обвиняют в госизмене, а также отказались ли они от своих первоначальных показаний.

Следствие предъявило официальное обвинение руководителю одного из подразделений ЦИБ ФСБ РФ Сергею Михайлову, его подчиненному Дмитрию Докучаеву, а также менеджеру «Лаборатории Касперского» Руслану Стоянову. Об этом ТАСС сообщил адвокат одного из фигурантов дела, руководитель объединения юристов «Команда 29» Иван Павлов.

Об аресте Сергея Михайлова и главы отдела по расследованию киберпреступлений «Лаборатории Касперского» Руслана Стоянова в конце января сообщил «Коммерсант». В отношении Михайлова ведется расследование по ст. 275 УК (государственная измена), сообщало издание. Позже стало известно о задержании также сотрудника ЦИБ ФСБ России Дмитрия Докучаева, который был подчиненным Михайлова. По информации источников РБК, знакомых с ходом расследования, в прошлом Докучаев был хакером.