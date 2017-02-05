Вопрос о возможности отмены или ослабления санкций против России будет решен в ближайшие месяцы в зависимости от позиции РФ, а также возможности совместной работы в общих интересах, заявил вице-президент США Майк Пенс.

В ближайшие месяцы Белый дом сможет ответить на вопрос о судьбе введенных против России санкций, и этот ответ будет зависеть от действий России, заявил вице-президент США Майк Пенс в интервью телеканалу ABC News.

Пенс заявил, что США озабочены обострением ситуации на востоке Украины. Однако на вопрос ведущего, будут ли сохранены санкции до тех пор, пока «Россия нарушает режим прекращения огня на Украине», Пенс ответил, что ответ нужно ожидать в ближайшие месяцы.

«Это вопрос, ответ на который мы получим в ближайшие месяцы», — заявил вице-президент.

«Просто это зависит от того, увидим мы или нет какие-либо изменения в позиции России, а также от возможности действовать в общих интересах», — пояснил Пенс и добавил, что имеет в виду борьбу с ИГИЛ.